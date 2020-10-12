Samsung Galaxy Topluluğu'ndan küresel hedeflere 1 milyon doların üzerinde kaynak

İSTANBUL (AA) - Samsung, Birleşmiş Milletler'in (BM) salgının etkilerine karşı sosyal ve ekonomik alanda adımların atılmasına öncülük eden kuruluşu BM Kalkınma Programı (UNDP) ile yaptığı iş birliğinin birinci yılını doldurdu.

Samsung açıklamasına göre, bu iş birliği sayesinde, Samsung Küresel Hedefler uygulamasını kullanan Galaxy severlerin destekleriyle, UNDP için 1 milyon doların üzerinde kaynak oluşturuldu.

Her yılın eylül ayında, dünya liderleri, ülkeler arası iş birliğinin çerçevesini oluşturmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda toplanıyor. Birleşmiş Milletler'in 75'inci kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı bu yıl, "Küresel Hedefler" olarak da bilinen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine" ulaşılması amacına yönelik olarak, 2030 yılına kadar daha iyi bir dünya yaratmak için evrensel düzeyde birlikte hareket edilmesini öngören gelecek 10 yılı kapsayan "On Yıllık Eylem" kararı Birleşmiş Milletler tarafından açıklandı.

Galaxy kullanıcılarının uygulama kullanımı yoluyla toplanan kaynaklar, UNDP'nin Küresel Hedeflere doğru ilerlemesine doğrudan katkı sağladı. Bu sayede eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve cinsiyet eşitliğinin savunulması gibi alanlarda elde edilen önemli başarılar desteklenmiş oldu.



Samsung Küresel Hedefler Uygulaması, Kovid-19 krizinin çözüme kavuşturulması ve uzun vadeli iyileşme konusunda da destek sağladı. Uygulama sayesinde, Galaxy kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 Acil Dayanışma Fonu ile UNDP'nin salgından en fazla etkilenen gruplara yönelik mevcut desteklerine kaynak aktarabiliyor.





- Kısa süreli reklamlar izlenerek destek verilebiliyor





Samsung ve UNDP'nin bu iş birliği, kullanıcılara küçük adımlar atarak etki yaratma olanağını sağlamış oldu. UNDP yararına katkı sunmak isteyen Galaxy kullanıcıları, uygulama üzerindeki kısa süreli reklamları izleyerek destek verebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda telefonlarını şarj ederken duvar kâğıdı özelliğini açarak reklam gelirleri üzerinden kaynak oluşturulmasına yardımcı olabiliyor. Galaxy kullanıcılarına sunulan bu çözümle birlikte, kullanıcıların istedikleri zaman, istedikleri yerde kendi elleriyle doğrudan değişim yaratabilmeleri sağlanıyor.



Ayrıca, Samsung'un UNDP ile yaptığı iş birliğinin bir parçası olarak, Samsung'un piyasaya sürdüğü özel üretim aksesuarların satışından elde edilecek gelirin bir kısmı, Küresel Hedeflerin desteklenmesi amacıyla UNDP'ye aktarılacak. Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ modelleri için Global Goals Edition kılıflar, S20+ için Kvadrat kılıf ve Global Goals Edition kablosuz şarj standı bu aksesuarlar arasında yer alıyor.



Samsung Küresel Hedefler uygulaması, Galaxy S20 FE dahil olmak üzere, Galaxy akıllı telefonlarının son çıkan sürümlerinin tamamında yüklü olarak geliyor. Galaxy S20 FE modelinde bulunan Samsung Küresel Hedefler uygulaması sayesinde artık 170'ten fazla ülkede milyonlarca kullanıcı, Küresel Hedeflerin etrafında birleşerek doğrudan harekete geçebilecek. Böylece kullanıcılar dünyanın 2030 yılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemesine destek olabilecek.



