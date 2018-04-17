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Samsung Galaxy S9 tüm teknik özellikleri!

Samsung üreticisinin gelecek yıl kullanıcılarla buluşturacağı Galaxy S9’un teknik özellikleriyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

17 Nisan 2018 Salı 13:54
Samsung Galaxy S9 tüm teknik özellikleri!

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu hakkında yeni bir bilgi elde edildi. Habere göre firma, Galaxy S9 için firmware yazılımı geliştirmeye başlamış. Sürüm numaraları iki model olacağını doğruluyor, bu da 2018'de bir Galaxy S9 ve Galaxy S9+'nın çıkmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Galaxy S8 serisinin tanıtımının gerçekleştirilmesinin hemen ardından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki, Samsung Galaxy S9'un teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, Samsung Galaxy S9'a dair teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendirecek tüm detaylar...

SAMSUNG GALAXY S9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung Galaxy S9 serisiyle ilgili kullanıcıları yakından ilgilendirecek önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Samsung Galaxy S9, ve Snapdragon işlemcili olmak üzere iki farklı versiyonda satışa Exynos sunulacak.

Qualcomm ve Samsung tarafından geliştirilecek 7 nanometre mimariye sahip işlemciler bulunacak.

Samsung üreticisi 5,8 inçlik ekranla gelecek olan Galaxy S9 serisinde, Snapdragon 845 ve kendi geliştirdiği Exynos 9810 işlemcisini kullanacak.

Samsung Galaxy S9 modelinde, dört tanesi Cortex A53 ve diğer dört tanesi Cortex A73 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip olacak.

Galaxy S9 ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy S9+’ın da Galaxy S8’de olduğu gibi 6,2 inçlik ekranla birlikte geleceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Samsung Galaxy S9, Adreno 630 grafik birimi özelliğiyle gelecek.

Sonsuz ekran deneyimi yaşatmaya devam edecek olan modelin çerçeve kalınlıklarının daha da azaltılabileceği düşünülüyor.

Parmak izi sensörünün ana ekrana entegre edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

samsung galaxy s9

SAMSUNG GALAXY S9 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, yakında Galaxy S9'un planlanandan önce çıkacağına dair söylentiler yayılacaktır. Galaxy S9'un firmware'inin erken geliştirilmesi böyle bir izlenim verse de, muhtemelen Galaxy S9 yine de Galaxy S8 ile aynı zamanda çıkacak.

Samsung, Galaxy S8'i bu sene 29 Mart'ta özel bir etkinlikte ortaya çıkarmıştı. 21 Nisan'da ise dünyada bir çok yerde piyasaya sürülmüştü. Samsung, önümüzdeki sene Galaxy S9 için aynı zaman aralığına bağlı kalabilir.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:54
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