Samsung Galaxy S7 Tab'ın görüntüleri sızdırıldı

Lansman günlerine yaklaşan Samsung, sanal korsanların paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor daha paylaştığımız Samsung Galaxy Watch 3 gibi bu seferde Samsung Galaxy S7 Tab'ın görüntüleri ortaya çıktı.

11 inç büyükte olan tablet kullanıcılarının beğenisini çeksede, opsiyon olarak AMOLED ekran yerine LCD ekran kullanıldığı bilgisi hayal kırıklığına uğrattı. Yanlız AMOLED ekranlı versiyonu için ekstra bir ödeme sayesinde elde edilebilecek. SnapDragon 865 Plus işlemci, 5G destekleme özelliği, Minimum 6GB RAM ve 128 GB kadar arttırma seçeneği olması cihazı albenili hale getiriyor. 13MP ana ve 5MP ultra geniş arka kameralara sahip olacak tablet, S-Kalemlerde cihazla beraber gelecek. Cihazın düz metal köşeler ile olması bekleniyor. Fiyatı hakkında henüz bir bilgi olmasa Samsung Galaxy S6 Tab standart olarak gelen AMOLED ekranlı versiyonu 649 dolardan satışa sunulmuştu. LCD ekranlı versiyonu fiyatlarında değişeceğini göstersede, Galaxy S7 Tab'ın başlangıç fiyatının ne olacağı halen merak konusu. Samsung 5 Ağustos'ta Paket olarak büyük ürün tanıtım lansmanı yapacak. Samsung Galaxy S7'nin 5 Ağustos'ta tanıtılması bekleniliyor.