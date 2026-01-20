Samsung Galaxy S26 ve S26+'ın teknik özellikleri

Samsung’un 2026 yılı için hazırladığı Galaxy S26 serisi giderek netleşiyor.

Son sızıntılara göre Galaxy S26, 6,3 inç boyutunda M14 AMOLED LTPO ekranla gelecek. Panel, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, FHD+ çözünürlük ve HDR10+ desteği sunacak.

Bu ekran, bir önceki nesle kıyasla biraz daha büyük olacak ancak kompakt form faktörü korunacak. Serinin bir üst modeli Galaxy S26+ ise 6,7 inç 2K çözünürlüklü M14 AMOLED ekranla kullanıcı karşısına çıkacak.

Her iki modelde de:

Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikası, İnce çerçeve ve minimalist kamera tasarımı korunacak. Samsung, bu yıl radikal bir tasarım değişikliğine gitmek yerine “rafine edilmiş premium görünüm” yaklaşımını sürdürecek.

İŞLEMCİ: EXYNOS 2600 VE SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5

Sızıntılara göre Galaxy S26 serisinde yine bölgesel işlemci farkı olacak. ABD ve Çin versiyonları: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Avrupa ve diğer bölgeler: Exynos 2600

Samsung, Exynos 2600 ile yapay zekâ (AI) destekli görüntü işleme, enerji verimliliği ve ısı yönetimi konularında önemli ilerlemeler kaydettiğini iddia ediyor.

Her iki işlemcinin de 4 nm üretim süreci ile üretildiği ve entegre yapay zekâ hızlandırıcılar barındırdığı bildiriliyor.

KAMERA: 50 MP ÜÇLÜ SİSTEM KORUNUYOR

Samsung, Galaxy S26 ve S26+ modellerinde kamera donanımını kökten değiştirmiyor.

Her iki modelde de aşağıdaki üçlü kamera kurulumu yer alacak:

50 MP ana kamera (OIS destekli)

12 MP ultra geniş açı kamera

50 MP telefoto sensör (3x optik zoom)

Bu sistem, S25 serisinde olduğu gibi gelişmiş yapay zekâ destekli sahne analizi ve daha doğal renk dengesi sağlayacak.

Samsung’un ayrıca AI Zoom Stabilization adlı yeni bir yazılım teknolojisini tanıtması bekleniyor.

BATARYA VE ŞARJ: DAHA BÜYÜK KAPASİTE, AYNI GÜÇ

Galaxy S26 modelinde 4.300 mAh batarya yer alacak. Bu model, 25W kablolu hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Galaxy S26+ tarafında ise 4.900 mAh batarya bulunacak ve 45W hızlı şarj desteği korunacak. Her iki cihaz da USB 3.2 bağlantısıyla daha hızlı veri aktarımına imkân tanıyacak. Enerji verimliliğinde, Exynos 2600’ün dinamik güç yönetimi sistemi sayesinde önceki nesle göre yaklaşık %10 daha uzun kullanım süresi hedefleniyor.

YAZILIM VE YAPAY ZEKÂ ODAĞI

Samsung’un 2026 serisinde en büyük yeniliklerden biri, Galaxy AI 2.0 yazılım platformu olacak.

Yeni sürüm, fotoğraf işleme, sesli komutlar, gerçek zamanlı çeviri ve sistem optimizasyonu gibi alanlarda yerel yapay zekâ çekirdeği kullanacak.

Ayrıca One UI 8.5 arayüzüyle birlikte:

Gelişmiş kişisel asistan özellikleri, Canlı görüntü analizleri, Daha akıllı pil yönetimi kullanıcı deneyimini güçlendirecek.

SONUÇ: GALAXY S26 SERİSİ “KÜÇÜK AMA ANLAMLI” ADIMLAR ATIYOR

Galaxy S26 ve S26+, tasarımda devrim değil ama mühendislikte olgunluk sergileyen cihazlar olarak öne çıkıyor.

Yeni ekran teknolojisi, güçlendirilmiş işlemciler ve daha verimli batarya yapısı, seriyi rekabetin merkezinde tutacak.

Yapay zekâ odaklı yazılım entegrasyonu ve Exynos 2600’ün performans verimliliği, Samsung’un “AI-first” stratejisinin 2026’daki en güçlü göstergesi olacak.

Haber Kaynağı: Gizmo China



