Samsung, Galaxy S21'in kutusuna neden şarj cihazı ve kulaklık koymadı?

Apple, iPhone 12 lansmanında şarj cihazlarını ve kulaklıkları "artık herkeste var" diyerek telefonlarının kutusundan çıkartma kararı almış ve bununla çevreye olan sorumluluğuna işaret etmişti. Apple'ın bu hamlesi, kutu içeriğinden önemli bileşenleri eksiltmesine karşın telefonların fiyatlarında indirime gitmemiş olması sebebiyle de bir hayli eleştirilmiş, çevreciler tarafındansa desteklenmişti. Şimdi benzer bir hamle de Samsung tarafından geldi ve Güney Koreli şirket de Galaxy S21 serisi ile şarj aleti ve kulaklığı kutudan çıkarttı. İşin ilginç yanı Samsung'un, Apple ilk kez bu adımı attığında Apple'la dalga geçmiş olması.

Samsung da e-atık konusunda Apple ile hemfikir. Samsung ihtiyacınız olmayacağına inandığı bir şarj cihazını tedarik etmeyerek e-atıkları azaltma yoluna girmişken, kutuya USB-C kablosunu koymayı ihmal etmemiş. Böylece hiç olmazsa Galaxy S21 satın alan kullanıcılar telefonlarını bir şekilde şarj edebilecekler.

Kutuda kulaklık da yok. Şarj cihazı ve kulaklık isteyenlerin bunları ayrıca satın almaları gerekecekken, en azından telefonların ekranına önceden uygunlanmış bir ekran koruyucunun bulunması sevindirici.

Samsung Mobile'ın İngiltere Ürün Yönetim Başkanı Paul Scott, şarj cihazı ve kulaklığın kutudan çıkartılmasıyla ilgili şunları söylüyor: "Bu gerçekten cesur ve aynı zamanda gerçekten önemli bir adım. Tüketicilerin çoğunda 2017 yılından bu yana USB-C şarj cihazı mevcut durumda. O nedenle bunu değiştirmeyerek çevreye yardımcı oluyoruz."

Tüm üst düzey Samsung telefonlar ve diğer Android telefonların büyük çoğunluğu 2017'den bu yana USB-C portunu destekliyor. Samsung Galaxy S8, şirketin microUSB'den USB-C'ye geçiş yapan ilk telefonuydu. Bir Android telefonunuz varsa, muhtemelen şu anda yeni Galaxy S21 serisi ile uyumlu olacak bir USB-C şarj cihazına sahip olmanız fazlasıyla olası. Bu çerçeveden bakıldığında, Samsung'un pek de haksız olduğu söylenemez.

Öte yandan Samsung, Galaxy S21 serisiyle fiyatları da aşağı çekmiş durumda. Geçen sene Galaxy S20, 999 Dolar fiyat etiketiyle tanıtılmışken, Galaxy S21, 799 Dolar fiyatla satışa çıktı.Yani 200 Dolar indirim söz konusu.

Elbette ülkemizde Galaxy S21, selefinden daha pahalı durumda. Zira Galaxy S20, 7999 TL fiyatla satışa çıkmışken, Galaxy S21'in fiyatı 9999 TL. Elbette bunda vergiler ve yükselen döviz kurunun etkisi var.

Kaynak: Chip