Samsung Galaxy S21 serisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy S21 serisi için geri sayıma geçti. Son zamanlarda yeni akıllı telefonların birçok özelliği sızdırılmıştı. Şimdi de Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'ya ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Paylaşılan görsellere göre yeni telefonlar, beklendiği üzere delikli bir ekran ve çerçevelerle birleşen üçlü bir kamera kurulumu ile geliyor. Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ta düz bir ekran tasarımı gözlenirken, iş Galaxy S21 Ultra'ya geldiğinde ekranın kavisli olduğu görülüyor.

Galaxy S21 ne zaman tanıtılacak?

Galaxy S21 tanıtım tarihi için önemli bir iddia var. Buna göre telefonlar, 14 Ocak'ta tanıtılacak. Galaxy Unpacked 2021 adındaki bir etkinlikte sahneye çıkacağı düşünülen telefonlara, Galaxy Buds Pro ve Galaxy Smart Tag gibi ek aksesuarların da eşlik etmesi bekleniyor.