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Teknoloji Samsung Galaxy S20 inceleme, tanıtım, özellikler ve fiyatları
Teknoloji

Samsung Galaxy S20 inceleme, tanıtım, özellikler ve fiyatları

Koreli cep telefonu devi Samsung yeni amiral gemisini duyurdu. Piyasaları alt üst edecek Samsung’un yeni telefonu Galaxy S20 tüm özellikleri ile haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:27:00 -
Samsung Galaxy S20 inceleme, tanıtım, özellikler ve fiyatları

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı. Türkiye’de de satışa çıkacak olan telefonun KDV dahil fiyatı 6.499 TL.

Kutu açılımı

Telefonun kutu içeriğinde bir adet şarj cihazı, bir adet şarj kablosu ve bir adet AKG marka mikrofonlu kulaklık olacak.

32 Mega Piksel kamerası ile tanıtıldı

Galaxy S20 Fe modelinin özellikleri ise şu şekilde:

  • Süper Akıcı 120 HZ 6,5 inç Sonsuz-0 AMOLED ekran
  • 4500 mA pil ile hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliği
  • Suya, toza dayanıklılık
  • 74,5x159,8x8,4 mm
  • 32 mp selfie kamerası
  • F2,2
  • Arka üçlü kamera
  • 1- 12 MP Ultra Geniş Kamera
  • 2- 12 MP Geniş Açı Kamera
  • 3- 8 MP Telephoto Kamera
  • Space Zoom Özelliği
  • 3x Optik zoom ve 30x e kadar dijital zoom (yakınlaştırma)
  • 64- bit 8 çekirdek 2,7 Ghz işlemci
  • 128 GB Dahili hafıza 6 GB ram
  • Çift sim
  • Parmak izi sensörlü
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