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Samsung Galaxy M20, Türkiye'de ön siparişe açıldı

Samsung Galaxy M20 akıllı telefonu ön siparişe özel kampanyalarla satışa çıktı

15 Şubat 2019 Cuma 17:04
Samsung Galaxy M20, Türkiye'de ön siparişe açıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung'un teknik özellikleri ve tasarımı ile dikkati çeken Galaxy M20 akıllı telefonu ön siparişe özel kampanyalarla satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hindistan'da ilk an itibarıyla büyük ilgi gören ve tüm stokları tükenen Galaxy M20, 6,3 inç Full HD+ çözünürlükte Sonsuz-V Ekran, Ultra-Geniş Açı destekli çift arka kamera ve 5000 mAh pil kapasitesi ile beklentilerin ötesine geçiyor.

Sadece internet üzerinden satın alınabilecek olan Galaxy M20, 15 Şubat itibarıyla Samsung Online Mağaza, GittiGidiyor.com, HepsiBurada.com, N11.com ve Trendyol.com üzerinden ön siparişe açıldı. Ön sipariş teslimatlarının 24 Şubat ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20'nin 3GB bellek ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Galaxy M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP’lik arka ana kameranın yanında 120˚ ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP'lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh'lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor.

Yüzde 90 oranında etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

Tavsiye edilen KDV dahil perakende satış fiyatı 1799 lira olan bütçe dostu Galaxy M20 ön siparişe özel kampanyasıyla da dikkati çekiyor.

Kampanya kapsamında shop.samsung.com/tr adresinden ulaşılabilen Samsung Online Mağaza'dan 15 Şubat - 28 Şubat 2019'da Samsung Galaxy M20 satın alan ilk 1000 kişiye, 1 Yıllık Digiturk Evin Yıldızı Paketi, Dizi Paketi ve Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezon sonuna kadar Sporun Yıldızı Paketi hediyelerini kazanma fırsatı sunuluyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:04
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