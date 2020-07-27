Samsung, el hareketleri ile yönetibilecek Samsung Galaxy Watch 3'ü duyurdu

Teknoloji devi Samsung, Galaxy Watch 3 akıllı saatini duyurdu. Özel uygulama ile gelecek olan Samsung Galaxy Watch 3, yeni uygulaması sayesinde el hareketleri ile alarmları susturabilecek, fotoğraf çekebilecek ve aramaları yanıtlayabilecek.

Bu yeni uygulama, elinizi yumruk yapıp açtığınızda aramayı cevaplayabilecek. Bileğinizi döndürdüğünüz zaman ise alarmları, aramaları susturmaya imkan sağlayacak. Saat paslanmaz çelik bir kasaya, GPS, kalp atış hızı ve kan basıncı monitörlerine, bir EKG sensörüne sahip olması ve boyuta bağlı olarak 1GB RAM, 8GB dahili depolama ve 247mAh veya 340mAh pil ile gelmesi bekleniyor. 5 Ağustos'ta yapılacak lansman ile Samsung Galaxy Watch 3'ün tanıtılması bekleniyor.