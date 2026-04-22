Samsung Bombayı Patlatıyor: Galaxy S27 Ultra ile Şarj Derdi Tarih Olabilir!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun süredir mesafeli durduğu silikon-karbon batarya teknolojisinde önemli bir eşiği aşmak üzere. Sektöre yansıyan son bilgilere göre şirket, bu yeni nesil bataryayı ilk kez Samsung Galaxy S27 ailesiyle birlikte kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. En güçlü aday ise serinin üst modeli olan Samsung Galaxy S27 Ultra.

Daha yüksek kapasite, daha büyük risk

Silikon-karbon bataryalar, klasik lityum-iyon hücrelerde kullanılan grafit anot yerine nanoyapılı silikon-karbon malzeme kullanıyor. Bu sayede aynı hacimde çok daha yüksek enerji depolamak mümkün hale geliyor. Ancak bu teknoloji, şimdiye kadar daha kısa ömür ve şişme gibi riskler nedeniyle üreticileri temkinli davranmaya zorladı.

Özellikle Çinli üreticilerin 10.000 mAh seviyelerine ulaşan agresif hamlelerine rağmen Samsung’un geri planda kalmasının en büyük nedeni de bu dayanıklılık sorunu oldu.

Testlerde kritik sınav: 1.500 döngü

Şirketin batarya kolu Samsung SDI, 2025 sonlarına doğru yüksek kapasiteli silikon-karbon hücreler üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirdi. Sızan bilgilere göre:

20.000 mAh’lik çift hücreli bir prototip geliştirildi

Ana hücre 12.000 mAh, ikincil hücre ise 8.000 mAh kapasite sundu

Ancak bu yapı yalnızca 960 şarj döngüsüne ulaşabildi

Samsung’un hedefi olan 1.500 döngünün altında kalan bu sonuç, şirketi daha dengeli çözümlere yönlendirdi. Bu kapsamda 18.000 mAh ve 12.000 mAh seviyelerinde farklı kombinasyonlar test edilmeye başlandı.

Yazılım ve donanım birlikte geliştiriliyor

Son sızıntılar, Samsung mühendislerinin yalnızca donanım değil, batarya yönetim yazılımı tarafında da yoğun mesai harcadığını gösteriyor. Ayırıcı katmanlar ve yeni istifleme mimarileriyle birlikte silikon-karbon hücrelerin ömrünün 1.500 döngü seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Note 7 gölgesi hâlâ etkili

Samsung’un bu süreçteki temkinli yaklaşımının arkasında ise geçmişte yaşanan Samsung Galaxy Note 7 krizi bulunuyor. Şirket, benzer bir sorun yaşamamak adına yeni teknolojiyi piyasaya sürmeden önce son derece sıkı test protokolleri uyguluyor.

10 yıllık sınır aşılabilir

Samsung, yaklaşık on yıldır akıllı telefonlarında 5.000 mAh bandını aşmakta isteksizdi. Ancak silikon-karbon teknolojisinin olgunlaşmasıyla birlikte bu sınırın ciddi şekilde yukarı taşınması bekleniyor.

Eğer şirket hedeflediği dayanıklılık seviyesine ulaşabilirse, Samsung Galaxy S27 Ultra ile birlikte akıllı telefonlarda batarya kapasitesi ve kullanım süresi konusunda yeni bir dönem başlayabilir.