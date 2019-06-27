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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru

- Bu yıl 31. kez düzenlenecek organizasyonun elemeleri tamamlandı

27 Haziran 2019 Perşembe 11:59
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru


İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın elemeleri tamamlandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Asya'dan başlayıp Avrupa'da sona erecek yüzme yarışı, 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Yurt içinden ve yurt dışından bin 200'er yüzücünün katılacağı organizasyonun Türkiye elemeleri İstanbul, Adana, İzmir, Ankara ve Samsun'da yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda kıtalar arası yapılan yüzme yarışına yurt dışından ilgi her geçen yıl artıyor. Organizasyonda yabancı yüzücüler için açılan kontenjan, 28 dakikada doldu.

Etkinliğe en büyük ilgi Rusya'dan gösterilirken, bu ülke için açılan 370 kişilik kontenjan 6 dakikada tamamlandı. Ukraynalı yüzücüler ise 356 kişilik kontenjanı 11 dakikada doldurdu.

Yarışlara bu yıl ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler'den yüzücüler de katılacak.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Asya kıtasında Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak. Katılımcılar 6,5 kilometrekik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak için birbirleriyle yarışacak. Bu yıl dünyaca ünlü yüzücü Marcos Diaz da yarış için İstanbul'a gelecek.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:59
  1. İstanbul Boğazı
  2. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
  3. TMOK
  4. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
  5. yüzme

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