Samsung akıllı telefon kullanıcılarının dikkatine! Önümüzdeki 3 yıl boyu güncelleme alacak telefon modelleri belli oldu!

Kore menşei olan teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Note 20 serisini ve diğer yeni ürünlerini teknoloji severlere sundu. Bu tanıtımla beraber Samsung güncelleme politikası hakkında ise bazı açıklamalarda bulundu. Samsung yetkilileri yaptığı açıklama ile üst düzey modellerin 3 büyük Android güncellemesi alacağını duyurdu. İşte güncelleme alacağı garanti edilen o telefon modelleri…