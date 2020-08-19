Samsung akıllı telefon kullanıcılarının dikkatine! Önümüzdeki 3 yıl boyu güncelleme alacak telefon modelleri belli oldu!
Kore menşei olan teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Note 20 serisini ve diğer yeni ürünlerini teknoloji severlere sundu. Bu tanıtımla beraber Samsung güncelleme politikası hakkında ise bazı açıklamalarda bulundu. Samsung yetkilileri yaptığı açıklama ile üst düzey modellerin 3 büyük Android güncellemesi alacağını duyurdu. İşte güncelleme alacağı garanti edilen o telefon modelleri…
Pixel cihazlarında güncellemeleri üç yıl boyunca veren teknoloji devlerinden Google, bu politikayı her daim izliyor. Akıllı telefon üreticisi olan Samsung ise söz konusu olan güncelleme politikasını uygulayacağını ve hangi cihazların güncellemeleri alacağını açıkladı. İşte o telefon modellerinin listesi…
O telefon modellerinin listesi
- Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra
- S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20
- Galaxy S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite
- Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra
- Note20 5G, Note20
- Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite
- Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2
- Z Flip 5G, Z Flip
- Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G
- Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite