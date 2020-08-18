Samsung, 3 yıl güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı. O seride güncellemeye dahil edildi

Android güncellemesi basit gibi gözüksede, cihaz donanım tarafında yeterli değilse büyük bir çileye dönüşebiliyor. Daha öncesinde resmi olarak Apple'ın kendi telefonlarını yavaşlatığı güncellemeleri biliyoruz. Hal böyle olunca kullanıcılar telefonların güncellemeye korkar oldular. Çoğu Android telefon yalnızca iki Android yükseltmesi alırken; bazı telefonların bu yükseltmeleri alması neredeyse bir yıl sürüyor. Yeni Note 20 modeli ile ilgiyi üstüne çeken Samsung, Galaxy A serisi dahil 3 büyük Android güncellemesi vereceğini açıkladı.

Galaxy A modelleride büyük güncelleme içinde yer alacak

5 Ağustos’ta yeni amiral gemisi Galaxy Note 20’yi gün yüzüne çıkaran Samsung, etkinlik sırasında artık akıllı telefonlarına üç Android sürüm güncellemesi yayınlayacağını duyurmuştu. Lansmanda yalnızca Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 modellerine üç büyük güncelleme vereceğini açıklayan Samsung, şimdi ise listeyi genişletti. Samsung, hangi akıllı telefonlara ve tabletlere üç büyük güncelleme sunacağını açıkladı. Buna göre yalnızca 2020 model Samsung amiral gemileri değil, 2019 model bazı orta segment akıllı telefonlar dahi üç büyük Android güncellemesi alacak.

Samsung’un üç büyük Android güncellemesi yayınlayacağı telefonlar

Galaxy S Serisi: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite ve gelecekte tanıtılacak Galaxy S modelleri

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite ve gelecekte tanıtılacak Galaxy S modelleri Galaxy Note Serisi: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite ve gelecekte tanıtılacak Galaxy Note modelleri

Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite ve gelecekte tanıtılacak Galaxy Note modelleri Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold ve gelecekte tanıtılacak Galaxy Z modelleri

Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold ve gelecekte tanıtılacak Galaxy Z modelleri Galaxy A Serisi: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G ve gelecekte tanıtılacak bazı Galaxy A modelleri

Samsung’un üç büyük Android güncellemesi yayınlayacağı tabletler

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite ve gelecekte tanıtılacak Galaxy Tab S modelleri