  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Samsung, 1 milyondan fazla fırını geri çağırıyor! 250 yangın çıktı
Teknoloji

Samsung, 1 milyondan fazla fırını geri çağırıyor! 250 yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 20:58:00 -
Samsung, 1 milyondan fazla fırını geri çağırıyor! 250 yangın çıktı

Samsung, arızalı ön düğmelerden kaynaklanan yangın riski nedeniyle ABD'de 1 milyondan fazla fırını geri çağırıyor. Fırınların 250 yangına neden olduğu tahmin ediliyor.

Teknoloji devi Samsung Electronics, 2013 ile 2024 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan 1,12 milyon elektrikli fırını yüzlerce yangın bildirimi nedeniyle geri çağırıyor. Yaralanmalara ve evcil hayvanların ölümüne yol açan bu tehlike, Samsung'a olan güveni ise derinden sarstı.

Fırınlardaki arızalı düğmeler, 1 milyondan fazla fırının geri çağrılmasına neden oldu

İnsanların veya evcil hayvanların yanlışlıkla açması sonucu ciddi yangın tehlikesi yaratabilen arızalı ön düğmelerden kaynaklanan bu sorun, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na (CPSC) göre, yaklaşık 250 yangın olayıyla ilişkilendirildi ve en az 18'i önemli mülk hasarına yol açtı. Bu yangınlar ayrıca yaklaşık 40 kişinin yaralanmasına ve 8'inin tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına neden oldu. Ne yazık ki, bu yangınlarla ilişkili 7 evcil hayvan ölümü de bildirildi.

Yukarıdaki görselde yer alan modellerdeki ön düğmeler, birincil sorun olarak belirlendi. Raporda bunların özellikle hassas olduğu ve en ufak bir temasla bile yanlışlıkla etkinleştirilebileceği de yer almakta. Bu, nesnelerin düğmelere yakın yerleştirilmesi veya evcil hayvanlar ile küçük çocukların bunlara temas etmesi durumunda meydana gelebilir. Fırın farkında olmadan açıldığında ise yangın riski büyük ölçüde artar.
Samsung'dan gelen açıklamada ise şirket, sorunu kabul ederek düzeltmek için adımlar atmaya başladı. Şirket, kazara etkinleştirmeyi önlemek için ücretsiz düğme kilitleri ve kapaklar sunuyor. Ayrıca Wi-Fi özellikli fırın sahipleri için ise Samsung, fırın açıldığında kullanıcıları uyarmak için SmartThings uygulaması aracılığıyla bir bildirim özelliği de tanıttı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Samsung, 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü!
Samsung, 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü!

Teknoloji

Samsung, 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü!

Pırlanta yüzük bile daha iyi: Samsung Galaxy Ring bakın ne kadar?
Pırlanta yüzük bile daha iyi: Samsung Galaxy Ring bakın ne kadar?

Aktüel

Pırlanta yüzük bile daha iyi: Samsung Galaxy Ring bakın ne kadar?

Samsung, Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatları
Samsung, Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatları

Teknoloji

Samsung, Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatları

Samsung Galaxy Ring, akıllı saatleri bitirecek mi?
Samsung Galaxy Ring, akıllı saatleri bitirecek mi?

Teknoloji

Samsung Galaxy Ring, akıllı saatleri bitirecek mi?

Bunu kimse beklemiyordu! Samsung Galaxy Ring yok satıyor
Bunu kimse beklemiyordu! Samsung Galaxy Ring yok satıyor

Teknoloji

Bunu kimse beklemiyordu! Samsung Galaxy Ring yok satıyor

Zorlu koşullar da çok yardımcı olacak: Samsung telefonlar için müthiş özellik!
Zorlu koşullar da çok yardımcı olacak: Samsung telefonlar için müthiş özellik!

Teknoloji

Zorlu koşullar da çok yardımcı olacak: Samsung telefonlar için müthiş özellik!

Çok ilgi görmüştü: Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring'in üretimini artıracak
Çok ilgi görmüştü: Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring'in üretimini artıracak

Teknoloji

Çok ilgi görmüştü: Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring'in üretimini artıracak

Samsung, Apple'ı ezip geçti
Samsung, Apple'ı ezip geçti

Teknoloji

Samsung, Apple'ı ezip geçti

Samsung 9 dakikada şarj olan 20 yıl ömürlü pil geliştiriyor
Samsung 9 dakikada şarj olan 20 yıl ömürlü pil geliştiriyor

Teknoloji

Samsung 9 dakikada şarj olan 20 yıl ömürlü pil geliştiriyor

Bunu yaparsanız Samsung’tan size 1 milyon dolar ödül!
Bunu yaparsanız Samsung’tan size 1 milyon dolar ödül!

Teknoloji

Bunu yaparsanız Samsung’tan size 1 milyon dolar ödül!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23