Samsung, 1 milyondan fazla fırını geri çağırıyor! 250 yangın çıktı

Teknoloji devi Samsung Electronics, 2013 ile 2024 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan 1,12 milyon elektrikli fırını yüzlerce yangın bildirimi nedeniyle geri çağırıyor. Yaralanmalara ve evcil hayvanların ölümüne yol açan bu tehlike, Samsung'a olan güveni ise derinden sarstı.

Fırınlardaki arızalı düğmeler, 1 milyondan fazla fırının geri çağrılmasına neden oldu

İnsanların veya evcil hayvanların yanlışlıkla açması sonucu ciddi yangın tehlikesi yaratabilen arızalı ön düğmelerden kaynaklanan bu sorun, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na (CPSC) göre, yaklaşık 250 yangın olayıyla ilişkilendirildi ve en az 18'i önemli mülk hasarına yol açtı. Bu yangınlar ayrıca yaklaşık 40 kişinin yaralanmasına ve 8'inin tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına neden oldu. Ne yazık ki, bu yangınlarla ilişkili 7 evcil hayvan ölümü de bildirildi.

Yukarıdaki görselde yer alan modellerdeki ön düğmeler, birincil sorun olarak belirlendi. Raporda bunların özellikle hassas olduğu ve en ufak bir temasla bile yanlışlıkla etkinleştirilebileceği de yer almakta. Bu, nesnelerin düğmelere yakın yerleştirilmesi veya evcil hayvanlar ile küçük çocukların bunlara temas etmesi durumunda meydana gelebilir. Fırın farkında olmadan açıldığında ise yangın riski büyük ölçüde artar.

Samsung'dan gelen açıklamada ise şirket, sorunu kabul ederek düzeltmek için adımlar atmaya başladı. Şirket, kazara etkinleştirmeyi önlemek için ücretsiz düğme kilitleri ve kapaklar sunuyor. Ayrıca Wi-Fi özellikli fırın sahipleri için ise Samsung, fırın açıldığında kullanıcıları uyarmak için SmartThings uygulaması aracılığıyla bir bildirim özelliği de tanıttı.

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