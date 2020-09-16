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Aktüel Samsun'dan Tanyeli Roket Takımı alçak irtifa kategorisinin birincisi oldu
Aktüel

Samsun'dan Tanyeli Roket Takımı alçak irtifa kategorisinin birincisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, sosyal medya hesabından gençleri tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:49:00 -
Samsun'dan Tanyeli Roket Takımı alçak irtifa kategorisinin birincisi oldu

SAMSUN (AA) - TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali roket yarışmasında açıklanan final sonucuna göre, Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı, alçak irtifa kategorisinde birinciliği elde etti.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST'in roket bölümünde yarışan Atakum Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerin, Tanyeli adlını verdikleri 13 kişilik ekiple yaptıkları ''Kirkor 2'' adını verdikleri roket, bin 500 metre alçak irtifa uçuşunda birincilik ve en iyi uçuş takımı ünvanını elde etti.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Atakum Gençlik Merkezinde yapılan roketin birincilik elde etmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Samsun Valiliğinin himayelerinde öğrencilerin yaptığı çalışmaların derece elde etmesinin şehir adına önem taşıdığını belirten Kasapoğlu, ''Mart-nisan ayında sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde bile bu gençler inanılmaz bir efor sarf ettiler. O günlerde de geçler buraya geldiler çalışmalarını yaptılar. İnanılmaz heyecanları teknoloji adına aşkları vardı. Bugün bu çalışmanın sonucunu gördük. Emeği geçen bütün gençlerimizi kutluyorum.'' dedi.

- AK Partili Karaaslan'dan tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da sosyal medya hesabından Tanyeli Roket Takımı'nı tebrik etti.

Karaaslan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST Roket Yarışması'nda gururumuz olan Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Nice başarılara" ifadesine yer verdi.


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