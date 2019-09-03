0553 313 94 23

Samsun’dan İzmir’e milli mücadele Söke’de anlatıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi, Zafer Haftasıetkinlikleri kapsamında “Samsun’dan İzmir’e Milli Mücadele” konulu bir konferans düzenledi.

03 Eylül 2019 Salı 12:24
Samsun’dan İzmir’e milli mücadele Söke’de anlatıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi, Zafer Haftasıetkinlikleri kapsamında “Samsun’dan İzmir’e Milli Mücadele” konulu bir konferans düzenledi.


Konferansa Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutanı V. Piyade Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, oda ve borsa başkanları, sivil toplum örgütleri ve parti temsilcileri ile birim amirleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.


Nazilli İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Taner Bulut’un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa büyük ilgi gördü. Bulut, milli mücadele süreci, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının faaliyetleri, Samsun’da milli mücadelenin başlangıcı, Erzurum ve Sivas kongrelerinden, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşuna kadar olan dönem hakkında bilgi verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    1. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    2. Hibe desteği bilgilendirme toplantısı
    3. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    4. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    5. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    6. Sosyal medya tatile çıktı
    7. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    8. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    9. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    10. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    11. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    12. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    13. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    14. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    15. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    16. Almanya’da bir ilk
    17. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    18. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    19. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    20. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız