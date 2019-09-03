Samsun’dan İzmir’e milli mücadele Söke’de anlatıldı AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi, Zafer Haftasıetkinlikleri kapsamında “Samsun’dan İzmir’e Milli Mücadele” konulu bir konferans düzenledi.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi, Zafer Haftasıetkinlikleri kapsamında “Samsun’dan İzmir’e Milli Mücadele” konulu bir konferans düzenledi.

Konferansa Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutanı V. Piyade Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, oda ve borsa başkanları, sivil toplum örgütleri ve parti temsilcileri ile birim amirleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Nazilli İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Taner Bulut’un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa büyük ilgi gördü. Bulut, milli mücadele süreci, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının faaliyetleri, Samsun’da milli mücadelenin başlangıcı, Erzurum ve Sivas kongrelerinden, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşuna kadar olan dönem hakkında bilgi verdi.

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