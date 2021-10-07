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Gündem Samsun'daki yangında yeni gelişme
Gündem

Samsun'daki yangında yeni gelişme

Samsun'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 11:48:00 -
Samsun'daki yangında yeni gelişme

Tekkeköy ilçesindeki Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın imalat bölümünde yangın çıktı.

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çalışanların tahliye edilmesinin ardından müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.

Dumandan etkilenen ilk belirlemelere göre 6 işçinin hastaneye kaldırıldığı yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

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