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Aktüel

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:26:21 -
Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı iddia edilen Ç.T'nin evinde arama yapan ekipler, 364 uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlı, gözaltına alındı.

Rasathane Mahallesi'nde de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen G.A'yı yakalayan ekipler, zanlının üzerinde 145 uyuşturucu hap buldu.

Ekipler, G.A. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen S.B'yi Çatalarmut Mahallesi'nde, E.G'yi de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 223 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A. tutuklandı.

Ç.T, S.B. ve E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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