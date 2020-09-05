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Aktüel Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti
Aktüel

Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-05 14:19:18 -
Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mustafa Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesinde 6 gün önce meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan Mustafa Çetin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

- Olay

Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde Cengiz Üner'e (42) ait kahvehanenin önünde husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı.

Kavgada Cengiz Üner ve İhsan Çetin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, Mustafa Çetin, Hamza Çetin, Osman A. ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanmıştı.

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