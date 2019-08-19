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Samsun’daki kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:55
Samsun’daki kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.


Dün akşam saat 20.30 sıralarında Samsun-Sinop karayolu Lengerli Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Samsun istikametine seyir halinde olan Miktat Öztürk idaresindeki KA TS 9898 yabancı plakalı otomobil ile Nuri Liman’ın kullandığı 55 NL 593 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Nuri Liman ve Miktat Öztürk (47) ile Meryem Öztürk (51), Hacire Öztürk (43), Rüveyda Öztürk (11) ve Mustafa Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hacire Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Rüveyda Öztürk de sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.


Otomobil sürücüsü Nuri Liman ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:55
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