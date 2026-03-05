Samsun’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonet, hafif ticari araç, minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından 3 otomobilde yangın çıkarken, alevler kısa sürede araçları sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan araçların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde araçların çarpıştığı ve ardından çıkan yangın anları yer aldı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.