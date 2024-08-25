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Yerel Samsun’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
Yerel

Samsun’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-08-25 18:02:00 -
Samsun’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Samsun’da tırın kaza yapan otomobil ve yayaları biçmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4’e çıktı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 32. kilometresi Tekke mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan A. idaresindeki PT 006 RA çekici plakalı ve BB 942 U dorse plakalı tır, Kavak istikametinden Samsun istikametine seyrederken sağanak yağış dolayısıyla kaygan zeminde maddi hasarlı kaza geçiren ve o sırada araç dışında bulunan yolculara, ayrıca park halindeki 01 AHM 024 ve 19 ACT 522 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan tır 01 AHM 024 plakalı otomobili dorsesinin altına alıp yol kenarına savurdu. Kazada Recep Yalçın, Makbule Yalçın ve Beyhan Arslan yol kenarına savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, Esme Arslan (18), Metehan Arslan (8), Berinay Altıncı (36), Mehmet Aldemir (44), Sevil Aldemir (45) ve Yasemin Altıncı (36) ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Esme Arslan, Metehan Arslan, Berinay Altıncı ve Mehmet Aldemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ağır yaralanan 8 yaşındaki Metehan Arslan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen saat 17.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4’e çıkmış oldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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