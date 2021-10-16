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Gündem Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı
Gündem

Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı

Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2021-10-16 09:23:00 -
Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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