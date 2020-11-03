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Aktüel Samsun'da yol çalışmasında kafatası ve insan kemikleri bulundu
Aktüel

Samsun'da yol çalışmasında kafatası ve insan kemikleri bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:35:17 -
Samsun'da yol çalışmasında kafatası ve insan kemikleri bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yol çalışması sırasında insan kemiklerine rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Bafra Belediyesi ekipleri, İkizpınar Mahallesi'nde yol genişletme çalışması yaptıkları sırada, yaklaşık 1,5 metre arayla 4 farklı noktada kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Jandarma ekiplerine haber veren belediye çalışanları bir süre çalışmalara ara verdi.

Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından kemikler incelenmek üzere adli tıpa götürüldü.



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