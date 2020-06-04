Samsun'da yıllık 10 bin 335 ton atık geri dönüştürülüyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevre dostu bir belediye olarak, kentte oluşan evsel atıklar için iki adet katı atık düzenli depolama tesisinde günde bin 50 ton atığın işlendiğini söyledi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak atıkların iklim değişikliğine olumsuz etkisini en aza indiren şehirler arasında yer alabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Çevre farkındalığı oluşturacak fikir ve projeleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Demir, "Son yıllarda ülkemizde ve dünyada en çok konuşulan konuların başında çevre kirliliği gelmektedir. İnsanoğlunun bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren çevre kirliliği günden güne artmakta ve insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm çabamız, ülkemizin geleceği çocuklarımız için daha iyi bir dünyanın hazırlığıdır." ifadesinde bulundu.

Demir, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanıp, geri kazanımının sağlanması gibi birçok konuyu kapsayan "Sıfır Atık Projesi" ile doğanın korunmasını sağlamaya çalıştıklarına işaret etti.

"Çevre dostu bir belediye olarak, kentimizde oluşan evsel atıklar için iki adet katı atık düzenli depolama tesisi işletmekteyiz." diyen Demir, Samsun genelinde oluşan günlük bin 50 ton atığın işlenerek bertaraf edildiğini bildirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Mekanik ayırma tesisine gelen atıklar ayrıştırılarak yıllık 10 bin 335 ton atığın geri dönüşümü sağlanmaktadır. Sahamızda oluşan metan gazından toplamda 314 bin 500 megawatt elektrik üretilmiş olup bu sayede günlük 30 bin evin enerji ihtiyacı karşılanmaktadır. Samsun'da 620 noktadan toplanan yıllık bin 825 ton tıbbi atığın bertarafı tesisimizde gerçekleşmektedir. Oluşturduğumuz sistemlerden açığa çıkan atık ısılar ile başka bir enerji ihtiyacı olmadan günde 90 ton arıtma çamurunun kurutulmasını sağlayarak, atıktan türetilmiş yakıt olarak tekrardan değerlendirilmesini sağlamaktayız. Bu da bize yılda 7 milyon 400 bin liralık doğalgaz kazancı sağlamaktadır."

Demir, doğanın insansız olabileceğini fakat insanların doğa olmadan varlığının sürdürmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.



