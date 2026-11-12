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Kobi Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor
Kobi

Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor

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Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA, KOSGEB ve TSE ile yürütülen iş birliğinin yeni dönemde daha da güçlendirileceğini açıkladı.

Samsun’da iş dünyasını güçlendirecek yeni projeler için kurumlar arasındaki iş birliği devam edecek. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şehrin kalkınması ve üretim gücünün artırılması için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Önümüzdeki dönemde de bu güçlü birlikteliği daha ileriye taşıyarak şehrimize ve üyelerimize değer katacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret ederek, yeni görev döneminde başarı dileklerini iletti.

 

Ziyarette, kurumlar arasındaki iş birliği, ortak çalışmalar ve Samsun’un ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Murzioğlu, Samsun’un gelişimi ve iş dünyasının güçlenmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret etti.

 

"Sürekli dirsek temasındayız"

OKA, KOSGEB ve TSE ile sürekli iletişim ve yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Murzioğlu, "Samsun’un gelişimi için ortak aklı ve birlikte hareket etme kültürünü son derece önemsiyoruz. Bugün bizleri ziyaret eden OKA, KOSGEB ve TSE ile sürekli dirsek temasındayız. Bu kurumlarımızla adeta etle tırnak gibiyiz. Birbirimizin çalışmalarını yakından takip ediyor, ihtiyaçları ve fırsatları birlikte değerlendiriyoruz. Özellikle şehrimizin üretim kapasitesinin artırılması, sanayimizin gelişmesi, KOBİ’lerimizin güçlendirilmesi, işletmelerimizin kurumsallaşması ve rekabet gücünün yükseltilmesi noktasında bu kurumlarımızla önemli bir iş birliğimiz var" diye konuştu.

 

“Bu güçlü birlikteliği daha ileriye taşıyacağız”

Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapan Murzioğlu, "Bu kurumlarımızla yalnızca fikir alışverişinde bulunmuyor, şehrimizin ve iş dünyamızın ihtiyaçları doğrultusunda ortak projeler geliştirerek hayata geçiriyoruz. OKA’nın bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaları, KOSGEB’in işletmelerimize sağladığı destekler ve TSE’nin kalite, standartlaşma ve belgelendirme alanındaki katkıları, Samsun iş dünyası için son derece kıymetli. İlişkilerimizi sadece belli dönemlerde gerçekleştirilen ziyaretlerle sınırlı tutmuyor, sahada, projelerde ve uygulamalarda daima birlikte hareket ediyoruz. Çünkü Samsun’un kalkınmasının, üretiminin ve rekabet gücünün artmasının ancak kurumlarımızın ortak hedefler etrafında kenetlenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu güçlü birlikteliği daha ileriye taşıyarak şehrimize ve üyelerimize değer katacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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