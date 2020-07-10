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Aktüel

Samsun'da yakalanan 9 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-10 21:31:51 -
Samsun'da yakalanan 9 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 9 şüpheli sınır dışı edilecek.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, dijital materyallerine el konulan Irak uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.



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