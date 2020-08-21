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Aktüel Samsun'da yakalanan 173 düzensiz göçmen Edirne'ye getirildi
Aktüel

Samsun'da yakalanan 173 düzensiz göçmen Edirne'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:57:20 -
Samsun'da yakalanan 173 düzensiz göçmen Edirne'ye getirildi

EDİRNE (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın dorsesinde yakalanan 173 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi.

Samsun'dan gece saatlerinde otobüsle yola çıkan göçmenler, Edirne'ye ulaştı.

Sağlık kontrolleri sonrası Afganistan ve Pakistan uyruklular, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Samsun'un girişindeki uygulama noktasında, 18 Ağustos'ta 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, dorsede düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti. Yabancı uyrukluların, sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları saptanmıştı. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanmıştı.

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