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Aktüel Samsun'da yakalanan 167 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Aktüel

Samsun'da yakalanan 167 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak: - "Biz bu insanların insanca muamele görmesini sağladık. İlk günden maskelerini dağıttık. Temel insani ihtiyaçlarını karşıladık. Kimlik tespitinin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tespiti yapılacak, geri gönderme merkezlerine sınır dışı edilmek üzere sevkleri sağlanacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:11:11 -
Samsun'da yakalanan 167 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, tır dorsesinde yakalanan 167 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün kimlik tespit işlemleri tamamlanacak düzensiz göçmenlerin sınır dışı kararlarının hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu, bu tür olaylarda kişilere insani davrandığını belirten Çolak, "Biz bu insanların insanca muamele görmesini sağladık. İlk günden maskelerini dağıttık. Temel insani ihtiyaçlarını karşıladık. Kimlik tespitinin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tespiti yapılacak, geri gönderme merkezlerine sınır dışı edilmek üzere sevkleri sağlanacak." dedi.

Atatürk Spor Salonu'na yerleştirilen göçmenlerin işlemleri devam ettiği sürece maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya çalışıldığını da aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"Kimlik tespit işlemleri öğlen sonu tamamlanacak. Biz de Genel Müdürlükle görüşmelerimizi tamamladık. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimize takviye de yaptık. Çok hızlı bir şekilde haklarındaki kararları alıp muhtemelen Ankara ve Edirne'deki geri gönderme merkezlerine teslim edeceğiz. Oradan da sınır dışı işlemleri gerçekleşecek. Bugün sevklerinin tamamlanacağını tahmin ediyorum."

Kentin girişinde 18 Ağustos Salı günü, polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirlemiş, göçmenlerin sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları görülmüştü. Gözaltına alınan tır sürücüsü ise tutuklanmıştı.


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