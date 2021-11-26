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Yerel Samsun'da yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
Yerel

Samsun'da yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Samsun'da yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:06:00 -
Samsun'da yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Afganistan uyruklu 3 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerini belirledi.

Afganlar, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

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