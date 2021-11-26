Samsun'da yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
Samsun'da yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Afganistan uyruklu 3 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerini belirledi.
Afganlar, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.