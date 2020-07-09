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Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:24:20 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, F.K. ve A.K. kardeşlerin Cevizlik Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda izinsiz kenevir ekimi yaptığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, belirlenen yerde 400 kök kenevir bitkisi ile bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.K. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları hakimlikçe ifadeleri alınan şüphelilerden F.K. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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