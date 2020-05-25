  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:18:24 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Boyacılı Mahallesi'nde R.Ö. ve oğlu E.Ö'nün evine operasyon düzenlendi.

Ev ve bahçede narkotik dedektör köpeği Ozon ile yapılan aramada 71 kök kenevir bitkisi, 1308 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ö. ve E.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ö, çıkarıldıkları nöbetçe mahkemece tutuklandı, R.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı