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Yerel Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis operasyonunda 3 adet kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçti. 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 08:58:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre polis, Çarşamba'nın Sefalı Mahallesi'nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda düzenledikleri ortak operasyonda şüpheli O.Ş.'nin (33) ikameti ile fındık bahçelerine baskın gerçekleştirdi. Buralarda yapılan aramalarda; 3 adet yasa dışı yetiştirilen Hint kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli O.Ş.'nin gözaltına alındığı öğrenildi

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