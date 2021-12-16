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Gündem Samsun’da uyuşturucu operasyonu
Gündem

Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da ilkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 15:17:00 -
Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.B. ile ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelinin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 36,48 gram metamfetamin, 7,04 gram sentetik uyuşturucu, 4 kapsül sentetik ecza hapı ve iki hassas terazi ele geçirdi, zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.

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