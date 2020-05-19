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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:35:15 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu etkisi yapan 5 bin 197 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan bir şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 5 bin 197 adet uyuşturucu etkisi veren sentetik ecza hap ile 80 gram esrar yakaladı.

Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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