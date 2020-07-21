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Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:08:01 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Ayvacık ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 3 ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Narkotik dedektör köpeği "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 1392 kök Hint keneviri, 7 kilo 836 gram kubar esrar ve 2 metal dedektör ele geçirildi.

Operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı.


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