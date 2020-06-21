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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:46:47 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonları

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada 1820 kök Hint keneviri bulundu, ev sahibi gözaltına alındı.

Bafra ilçesi, Kuşçular Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişinin evi ve eklentilerinde Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı dedektör köpeği "Bone" ile yapılan aramada, 4 kök Hint keneviri, 2 gram kubar esrar, 1 gram Hint keneviri tohumu ve içme düzeneği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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