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Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:38:21 -
Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Kirazbucağı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Sel idaresindeki 55 HK 974 plakalı otomobil, tır ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Selçuk Sel ile aynı araçta bulunan Dursun Sel, Hanife Sel, Zehra Sel ile çocuklar Ada Sel ve Yağız Efe Sel yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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