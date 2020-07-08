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Aktüel

Samsun'da "torbacı" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:36:25 -
Samsun'da "torbacı" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 275,32 gram esrar, 141,04 gram sentetik kannabinoid, 20 uyuşturucu hap, 424 sentetik ecza hap, esrarlı sigara, sentetik kannanionid katkılı sigara, 2,87 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyete götürüldü.

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