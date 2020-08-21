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Aktüel Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:09:47 -
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsu'nun Havza ilçesinde tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Ankara kara yolunda Samsun yönüne giden Yüksel Üstünkol (46) idaresindeki 34 DDC 146 plakalı tır, Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Bekir Korkut'un (38) kullandığı 05 EP 341 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobildeki Gülden (41), Ömer (9) ve Zeynep Korkut (4) ile Gülistan Aslan (38) yaralandı.

Yaralılar, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır yoldan çekilene kadar Ankara Samsun kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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