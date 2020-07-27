Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ersan Arslantürk'ün (25) kullandığı 55 AAH 270 plakalı otomobil, Kirazlık mevkisinde R.Ö. (35) idaresindeki 23 K 0832 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Arslantürk ile otomobilde bulunan Murat Kıvrak (24) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kıvrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü R.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.