  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 09:42:14 -
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ersan Arslantürk'ün (25) kullandığı 55 AAH 270 plakalı otomobil, Kirazlık mevkisinde R.Ö. (35) idaresindeki 23 K 0832 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, Arslantürk ile otomobilde bulunan Murat Kıvrak (24) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kıvrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü R.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı