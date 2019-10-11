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Samsun'da "tefecilik" operasyonu! 7 gözaltı

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

11 Ekim 2019 Cuma 09:51
Samsun'da "tefecilik" operasyonu! 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan K.F, oğlu K.C.F. ile M.Ç, G.Ç. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan G.Ç. ve E.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen K.F. ile oğlu K.C.F. ve M.Ç. adliyeye sevk edildi.

Ekipler, iki gün önce "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş yeri kurşunlama" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen 3 ikamet ve bir iş yerine düzenlediği operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almış, K.F'nin diğer oğlu A.C.F. ile K.C.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, tefecilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde çok sayıda senet, 20 bin lira, tabanca, 7 mermi, dijital materyal ile sentetik hap ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:51
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  2. İlkadım ilçesi
  3. Tefecilik operasyonu
  4. Samsun

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