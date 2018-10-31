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Samsun'da tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Havza ilçesinde, aralarından uzun süredir geçimsizlik olduğu iddia edilen baba oğlunu tabancayla öldürdü.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:47
Samsun'da tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Emre Erenler (25) ile babası Yaşar Erenler (52) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aşağı Yavucak Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Erenler, kendisine bıçak çeken oğluna tabancayla ateş etti. Göğsünden ve karnından vurulan Emre Erenler, olay yerinde hayatını kaybetti. Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşar Erenler'i olayda kullanılan ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Yaşar Erenler'in Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşadığı ve baba ocağını ziyaret etmek için Havza'ya geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:47
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