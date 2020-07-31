Samsun'da sosyal mesafeli bayramlaşma töreni yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Kurban Bayramı dolasıyla düzenlenen bayramlaşma töreni, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da bayramlaşma töreni düzenlendi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılan bayramlaşma törenine Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Dağlı, protokol üyeleri ile pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı sayıda kişiyle bayramlaşma yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Dağlı, "Gerçekten karşımızda önemli bir risk unsuru var. Maske olmazsa olmazımız. Mutlaka maske takalım. Maskesiz dışarıya adım atmayalım. Ayrıca 1,5 metrelik sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyalım. İnşallah bayramı herhangi bir rahatsızlık olmadan geçiririz." dedi.



