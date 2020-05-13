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Aktüel

Samsun’da sokakta silahlı dehşet: 1’i çocuk 2 yaralı

Samsun’da sokakta bulunanların üzerine bir otomobilden silahlı ateş açılması sonucu biri 14 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 01:20:48 -
Samsun’da sokakta silahlı dehşet: 1’i çocuk 2 yaralı

Samsun’da sokakta bulunanların üzerine bir otomobilden silahlı ateş açılması sonucu biri 14 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden sokakta bulunanlar doğru rast gele tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda arkadaşları ile oyun oynayan 14 yaşındaki A.K. ile 24 yaşındaki E.K. yaralandı. Sol bacağından yaralanan A.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sağ bacağından yaralanan E.K. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Polis olaydan sonra otomobille kaçan silahlı saldırganın peşine düştü. Soruşturma devam ediyor.

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