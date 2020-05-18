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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 243 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:05:46 -
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 243 bin lira ceza

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralları ihlal edenlere 243 bin 383 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 61 sabit, 168 hareketli ekip, 856 personelle denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 237 kişiye 243 bin 383 lira idari para cezası verildi.

Ekipler, denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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