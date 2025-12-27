Samsun’da soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmetler

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), hayata geçirdiği 153 restoran, halk ekmek ve sıcak çorba uygulamalarıyla dar gelirli vatandaşların hem sofrasına hem gönlüne dokunuyor.

Dev projelerin yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamalarını da sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Başkan Halit Doğan yönetiminde yürütülen çalışmalarla vatandaşların temel ihtiyaçlarına destek oluyor. Uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan 153 restoran, ucuz ekmeğin satıldığı halk ekmek satış noktaları ve pazarlarda ücretsiz olarak dağıtılan sıcak çorbalar vatandaşlardan takdir topluyor.

Sosyal belediyecilik alanında Samsun’a önemli hizmetler kazandırdıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "CHP’li belediyeler bir tane iki tane restoran yapıyor, 2 saat çalıştırıyor çok haber oluyor. Biz 153 restoranları sabah 08.00’den akşam 18.00’e kadar çalıştırıyoruz. 4 adet bu tarz restoranımız var. Daha uygun fiyatta yemek hizmeti veriyoruz. Bunlardan biri ilçe terminalinde bulunuyor. Kırsaldan gelen ve tekrar ilçelere gidecek vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte bir dürüm fiyatına karnını doyurup gidebiliyorlar. 90 TL’den yemek hizmeti veriyoruz. Bir tanesi üniversitede öğrenci ve refakatçiler tarafından kullanılıyor. Bir restoranımız Bafra’da hizmet veriyor. Bir diğerini de Çarşamba’da hizmete geçireceğiz. Bu restoranların esnafa mesafesi fazla. Kimsenin işine de sekte vurmadan faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Pazar yerlerinde ücretsiz sıcak çorba dağıtımının yapıldığını hatırlatan Başkan Doğan, "Soğuk kış ortamında tüm merkez pazar yerlerinde sıcak çorba ikramımız var. Hem pazarcılara hem de vatandaşlara hizmet sunuyoruz. Gönül sıcaklığında hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. Ekmek büfelerimiz var. Hem üretilen ekmekler hem de glütensiz ürettiğimiz ürünler buradan vatandaşa ulaştırılıyor. 11 adet büfeden hizmet veriyoruz" diye konuştu.