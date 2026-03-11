  • İSTANBUL
Gündem

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

2026-03-11 07:42:15       38.08583              28.98028              5.24        MW       4.0          Buldan (Denizli)

2026-03-11 06:41:13       37.16083              28.51444              7.0          ML         1.3          Menteşe (Muğla)           

2026-03-11 06:02:20       39.25167              28.16111              8.28        ML         0.9          Sındırgı (Balıkesir)          

2026-03-11 05:28:59       38.19944              37.87278              7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)   

2026-03-11 05:05:46       39.24389              28.12667              4.73        ML         1.8          Sındırgı (Balıkesir)          

2026-03-11 05:05:03       38.08333              28.97528              12.42     ML         0.9          Buldan (Denizli)

2026-03-11 04:51:16       38.00472              38.2225                7.0          ML         0.8          Çelikhan (Adıyaman)     

2026-03-11 04:45:30       38.12778              27.42056              7.04        ML         1.8          Torbalı (İzmir)  

2026-03-11 04:44:52       39.25472              29.01917              10.82     ML         0.9          Simav (Kütahya)             

2026-03-11 04:31:29       38.07583              28.97028              7.43        ML         1.3          Buldan (Denizli)

2026-03-11 04:29:14       39.17333              28.34972              7.0          ML         1.0          Sındırgı (Balıkesir)          

2026-03-11 04:11:06       38.09306              28.97333              7.02        ML         1.7          Güney (Denizli)

2026-03-11 04:10:45       38.07111              28.99167              7.03        ML         1.6          Güney (Denizli)

2026-03-11 04:09:33       39.2375                29.00556              8.94        ML         1.2          Simav (Kütahya)             

2026-03-11 04:07:54       39.24778              29.01889              8.53        ML         1.3          Simav (Kütahya)             

2026-03-11 03:48:30       38.14833              28.91694              7.0          ML         2.2          Buldan (Denizli)

2026-03-11 03:44:52       39.19389              28.12056              4.96        ML         1.4          Sındırgı (Balıkesir)          

2026-03-11 03:15:35       39.23528              28.99639              7.0          ML         1.3          Simav (Kütahya)             

2026-03-11 03:01:56       38.10389              28.97028              7.0          ML         1.7          Güney (Denizli)

2026-03-11 02:59:57       38.09583              28.97333              7.0          ML         1.3          Güney (Denizli)

2026-03-11 02:48:12       39.19972              28.96056              10.82     ML         1.2          Simav (Kütahya)             

2026-03-11 02:44:32       39.15611              29.01972              16.39     ML         1.3          Simav (Kütahya)             

2026-03-11 02:40:45       38.85417              27.13694              7.0          ML         1.7          Aliağa (İzmir)    

2026-03-11 02:37:15       39.25778              28.16028              7.0          ML         1.0          Sındırgı (Balıkesir)          

2026-03-11 02:32:07       38.37972              26.7075                7.06        ML         1.4          Urla (İzmir)        

2026-03-11 02:12:07       37.98278              36.25     7.0          ML          1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2026-03-11 01:48:49       39.11722              25.90194              10.66     ML         1.4          Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2026-03-11 01:44:20       37.11694              29.65222              7.0          ML         1.4          Çavdır (Burdur)

2026-03-11 01:35:30       39.23389              29.02111              7.21        ML         1.2          Simav (Kütahya)             

2026-03-11 01:33:18       40.18222              31.78444              7.0          ML         2.1          Beypazarı (Ankara)        

2026-03-11 01:27:48       38.08583              28.9575                7.0          ML         2.2          Buldan (Denizli)

2026-03-11 00:52:00       39.18806              28.25056              7.26        ML         1.2          Sındırgı (Balıkesir)          

2026-03-11 00:50:51       38.01333              38.22444              7.0          ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)     

2026-03-11 00:50:47       38.08083              28.95861              7.0          ML         1.4          Buldan (Denizli)

2026-03-11 00:48:15       39.99889              27.75722              7.0          ML         1.4          Gönen (Balıkesir)            

2026-03-11 00:46:04       38.12639              28.88889              6.19        ML         2.3          Buldan (Denizli)

2026-03-11 00:44:10       38.085   28.96722              5.13       ML          1.1          Buldan (Denizli)

2026-03-11 00:43:25       38.02528              37.62472              7.0          ML         1.8          Doğanşehir (Malatya)   

2026-03-11 00:18:28       38.24528              37.78861              4.98        ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)   

2026-03-11 00:04:49       39.07222              28.32306              7.0          ML         1.1          Gördes (Manisa)             

2026-03-11 00:01:42       37.23472              36.99556              7.0          ML         0.8          Nurdağı (Gaziantep)

