Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-03-11 07:42:15 38.08583 28.98028 5.24 MW 4.0 Buldan (Denizli)
2026-03-11 06:41:13 37.16083 28.51444 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2026-03-11 06:02:20 39.25167 28.16111 8.28 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:28:59 38.19944 37.87278 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 05:05:46 39.24389 28.12667 4.73 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:05:03 38.08333 28.97528 12.42 ML 0.9 Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:51:16 38.00472 38.2225 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-11 04:45:30 38.12778 27.42056 7.04 ML 1.8 Torbalı (İzmir)
2026-03-11 04:44:52 39.25472 29.01917 10.82 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:31:29 38.07583 28.97028 7.43 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:29:14 39.17333 28.34972 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 04:11:06 38.09306 28.97333 7.02 ML 1.7 Güney (Denizli)
2026-03-11 04:10:45 38.07111 28.99167 7.03 ML 1.6 Güney (Denizli)
2026-03-11 04:09:33 39.2375 29.00556 8.94 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:07:54 39.24778 29.01889 8.53 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-03-11 03:48:30 38.14833 28.91694 7.0 ML 2.2 Buldan (Denizli)
2026-03-11 03:44:52 39.19389 28.12056 4.96 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 03:15:35 39.23528 28.99639 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-03-11 03:01:56 38.10389 28.97028 7.0 ML 1.7 Güney (Denizli)
2026-03-11 02:59:57 38.09583 28.97333 7.0 ML 1.3 Güney (Denizli)
2026-03-11 02:48:12 39.19972 28.96056 10.82 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-03-11 02:44:32 39.15611 29.01972 16.39 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-03-11 02:40:45 38.85417 27.13694 7.0 ML 1.7 Aliağa (İzmir)
2026-03-11 02:37:15 39.25778 28.16028 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 02:32:07 38.37972 26.7075 7.06 ML 1.4 Urla (İzmir)
2026-03-11 02:12:07 37.98278 36.25 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-11 01:48:49 39.11722 25.90194 10.66 ML 1.4 Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-11 01:44:20 37.11694 29.65222 7.0 ML 1.4 Çavdır (Burdur)
2026-03-11 01:35:30 39.23389 29.02111 7.21 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-03-11 01:33:18 40.18222 31.78444 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-03-11 01:27:48 38.08583 28.9575 7.0 ML 2.2 Buldan (Denizli)
2026-03-11 00:52:00 39.18806 28.25056 7.26 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 00:50:51 38.01333 38.22444 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-11 00:50:47 38.08083 28.95861 7.0 ML 1.4 Buldan (Denizli)
2026-03-11 00:48:15 39.99889 27.75722 7.0 ML 1.4 Gönen (Balıkesir)
2026-03-11 00:46:04 38.12639 28.88889 6.19 ML 2.3 Buldan (Denizli)
2026-03-11 00:44:10 38.085 28.96722 5.13 ML 1.1 Buldan (Denizli)
2026-03-11 00:43:25 38.02528 37.62472 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 00:18:28 38.24528 37.78861 4.98 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 00:04:49 39.07222 28.32306 7.0 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2026-03-11 00:01:42 37.23472 36.99556 7.0 ML 0.8 Nurdağı (Gaziantep)