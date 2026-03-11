Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta zam dalgası sürüyor. Benzinin litre fiyatına 80 kuruşluk artış pompaya yansıdı.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücüler tarafından yakından takip edilirken, benzin grubunda yeni bir fiyat artışı gerçekleşti.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyat artışı pompaya yansırken, akaryakıt fiyatlarında brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaya bağlı değişimlerin devam edebileceği belirtiliyor.
Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor ve dağıtım firmaları tarafından belirlenerek pompa fiyatlarına yansıtılıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 61.11TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 60.95 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 62.07 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 62.35 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL
