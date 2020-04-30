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Aktüel

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 03:15:19 -
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı.

İddiaya göre, S.K. ile akrabası Huriye (44) ve Sabri Karadeniz (48) çiftinin oğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrılan taraflardan S.K, evden aldığı av tüfeğiyle Karadeniz çiftinin ikametine gitti.

Burada devam eden sözlü tartışmanın ardından S.K, av tüfeğiyle ateş ederek Huriye ve eşi Sabri Karadeniz'i yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabri Karadeniz'in ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlı S.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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